Paris (AFP) Die wachsende Unzufriedenheit der Gewerkschaften mit der Reformpolitik der französischen Regierung hat am Montag den Auftakt einer großen Sozialkonferenz in Paris geprägt. FO-Gewerkschaftschef Jean-Claude Mailly warf dem sozialistischen Premierminister Manuel Valls am Montag "Geringschätzung" der Gewerkschaften im sozialen Dialog zu den Reformen vor. Seine Gewerkschaft Force Ouvrière (FO) sowie die Gewerkschaft CGT hatten mit einem Teil-Boykott der Sozialkonferenz am zweiten Tag, dem Dienstag, gedroht.

