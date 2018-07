Brasília (dpa) - Argentinien muss im WN-Halbfinale gegen die Niederlande auf seinen offensiven Mittelfeldspieler Ángel di María verzichten. Das teilte der Teamarzt im WM-Camp der Südamerikaner mit. "Di Maria hat eine leichte Muskelverletzung", sagte er in Belo Horizonte. Der Nationalspieler hatte sich die Blessur bei einem Schuss am Samstag während der Viertelfinalpartie gegen Belgien in Brasília zugezogen. Dagegen ist Stürmer Sergio Agüero wieder einsatzbereit für die Partie um den Finaleinzug am Mittwoch.

