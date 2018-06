Rom (SID) - Für Italiens Fußball ist es eine Sensation: Erstmals in der Geschichte erwirbt eine chinesische Investorengruppe einen italienischen Klub. Nachdem US-Investoren beim AS Rom eingestiegen waren und ein indonesischer Medienmagnat die Mehrheitsanteile an Inter Mailand erworben hatte, befindet sich nunmehr der 102 Jahre alte Drittligist Pavia Calcio in den Händen einer Investmentgesellschaft aus Shanghai.

Die in Mailand beheimatete Gesellschaft Agenzia per l'Italia, die mehrheitlich unter der Kontrolle des Investmentfonds Pingj Shanghai Investments steht, hat von der Unternehmerfamilie Zanchi das komplette Aktienpaket an Pavia Calcio übernommen.

Die Verhandlungen wurden seit April geführt, als die Familie Zanchi den Rückzug vom Fußballgeschäft angekündigt hatte. Als Trainer wurde bereits der ehemalige Mittelfeldspieler von Sampdoria Genua und des FC Turin, Riccardo Maspero, verpflichtet.