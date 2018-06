Madrid (SID) - Das argentinisch-spanische Fußball-Idol Alfredo Di Stéfano ist am Montag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in Madrid verstorben. Dies bestätigte der spanische Fußball-Verband.

Di Stefano, der erst am Freitag seinen 88. Geburtstag gefeiert hatte, war der größte Star der 50er-Jahre. Als Torjäger führte er Real Madrid zwischen 1956 und 1960 zu fünf Titeln in Folge im Europapokal der Landesmeister.