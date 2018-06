Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw sieht seine Mannschaft bestens gerüstet für den Fußball-Klassiker im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Gastgeber Brasilien.

"Wir werden einen guten Plan entwickeln und den Brasilianern einen großen Kampf liefern. Die Chancen sind ausgeglichen. Kleinigkeiten werden darüber entscheiden, wer ins Finale einziehen wird", sagte Löw einen Tag vor dem Spiel in Belo Horizonte auf dfb.de. "Wir haben uns im Laufe des Turniers gefestigt, sind stabil, physisch wie psychisch."

Es sei eine große Freude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, betonte Löw nach vier Wochen Aufenthalt im WM-Land. "Ich habe großes Vertrauen in jeden einzelnen Spieler, der hier in Brasilien dabei ist, und diesen Spielern widme ich meine ganze Aufmerksamkeit. Sie sind unglaublich motiviert und diszipliniert, es herrscht ein unglaublicher Teamspirit. Unser gemeinsames Projekt ist noch nicht zu Ende", erklärte der 54-Jährige und fügte hinzu: "Wir wollen unbedingt noch mal in Rio im Maracanã-Stadion spielen. Am 13. Juli. Wir sind noch nicht fertig."

Den Ausfall von Superstar Neymar im WM-Halbfinale bedauert Löw zutiefst. "Er ist ein großartiger Fußballer, dass er jetzt ausfällt, ist bitter und großes Pech. Für ihn, seine Mannschaft, die ganze Nation. Ich wünsche ihm, dass er so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren kann, und dass er es schafft, mit diesem Rückschlag positiv umzugehen", betonte der Bundestrainer.

Dass die deutsche Mannschaft nach dem Turnier die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste sein wird, interessiert Löw nur am Rande. "Platz eins interessiert mich aktuell nicht in einer Liste, sondern einzig und allein hier beim Turnier. Von den Daten und Zahlen können wir uns hier nichts kaufen", sagte der Badener.

