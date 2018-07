Belo Horizonte (SID) - Innenverteidiger Dante (30) von Bayern München winkt ausgerechnet im Halbfinale gegen Deutschland (Dienstag, 22.00 Uhr MESZ/ZDF) sein erster Startelf-Einsatz bei der WM in Brasilien. "Er kennt natürlich gerade die Spieler von Bayern sehr gut und kann uns sicher sagen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten", sagte Brasiliens Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari. Er wollte aber noch nicht offiziell bestätigen, dass Dante den gelbgesperrten Kapitän Thiago Silva in der Innenverteidigung ersetzen wird.

"Dante wird wohl spielen, der macht gegen Deutschland sicher kein schlechtes Spiel. Ich bin mir sicher, dass die anderen Spieler jetzt noch enger zusammenrücken. Brasilien spielt zu Hause, sie sind sicher weiter der Favorit", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Thiago Silva traut Dante die Aufgabe gegen das Löw-Team zu. "Er hat die Fähigkeiten und die Energie, um in einem solchen Spiel zu bestehen", sagte der 29-Jährige: "Das habe ich ihm auch schon gesagt."

