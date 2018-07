London (AFP) Die britische Regierung hat eine sorgfältige Prüfung des Vorwurfs angekündigt, dass Politiker in den 1970er und 1980er Jahren einen Pädophilenring unterhalten haben sollen. "Wir werden jeden Stein umdrehen, um die Wahrheit über das herauszufinden, was geschehen ist", versprach Premierminister David Cameron am Montag. Erwartet wird nun, dass seine Regierung unabhängige Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Missbrauchsskandal einleitet.

