Peking (dpa) – China und Deutschland wollen ihre gute Zusammenarbeit noch vertiefen. Zum Beginn ihrer Gespräche mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang sagte Kanzlerin Angela Merkel in Peking, die Kooperation stehe auf einer breiten Grundlage. Dazu gehöre die Wirtschaftskooperation wie auch der Dialog über Gesellschaft und Menschenrechte. Aus Anlass des Besuches sollten anschließend noch Wirtschaftsverträge in dreistelliger Millionenhöhe unterschrieben werden. So will der europäische Flugzeugbauer Airbus 100 Hubschrauber im Wert von rund 300 Millionen Euro nach China liefern.

