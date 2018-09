Tokio (AFP) Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern hat sich der Taifun "Neoguri" am Montag der japanischen Südinsel Okinawa genähert. Nach Einschätzung der Meteorologen trifft der Sturm womöglich am Dienstagmorgen auf Land. Am Montag war er noch etwa 300 Kilometer von der südlichsten der japanischen Inseln entfernt, der eine Evakuierung drohte. Die Wetterbehörde forderte die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben und unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Gewarnt wurde von schweren Böen, hohem Wellengang und regional heftigen Regenfällen. Die japanische Hauptinsel könnte am Mittwoch erreicht werden, dann aber dürfte "Neoguri" sich bereits abgeschwächt haben.

