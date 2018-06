Las Vegas (dpa) - Die Sängerin Céline Dion (46) hat den Mann getroffen, der ihrem Remake "All By Myself" neue Aufmerksamkeit verschafft hat.

Richard Dunn hatte im Juni einen Internethit gelandet, als er am menschenleeren Airport von Las Vegas ein Musikvideo drehte. Mehr als 15 Millionen Mal ist der Clip schon angeklickt worden. Darin sitzt Dunn allein in der Wartezone, läuft durch die Hallen und fährt auf Rolltreppen - dabei bewegt er die Lippen zu Dions eingespieltem Hit.

Die 46-Jährige Sängerin fand das Video "wahnsinnig komisch und sehr berührend" und lud Dunn ein. Wie die Zeitung "Las Vegas Sun" online berichtet, trafen der Mann und seine Familie den Superstar am Wochenende - es sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, das er nie für möglich gehalten habe, sagte Dunn danach.

Musikvideo von Richard Dunn