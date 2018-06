Hanoi (dpa) - Ein Militärhubschrauber mit 21 Menschen an Bord ist in der Nähe der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi verunglückt. Lokale Medien berichteten, 19 Menschen seien ums Leben gekommen, aber diese Information bestätigte ein Militärsprecher nicht. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte der Stabschef der Armee der dpa. Der Hubschrauber habe an einer Militärübung teilgenommen.

