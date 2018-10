Von Bambi, Echo und Eins Live Krone bis zum MTV Music Award - Tim Bendzko hat zahlreiche Preise gewonnen. Sein Debütalbum erreichte Doppelplatin und "Nur noch kurz die Welt retten" dudelte monatelang im Radio rauf und runter. Mit dem zweiten Album "Am seidenen Faden" knüpfte der Berliner nicht ganz an den großen Erfolg an - aber sicher lohnt sich ein Konzertbesuch in Mönchengladbach (26.) oder Hamburg (27.). ( http://dpaq.de/kiztn )

