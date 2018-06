Maiduguri (AFP) In Nigeria sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Dutzend entführter Frauen und Mädchen ihren Geiselnehmern von der radikalislamische Gruppe Boko Haram entkommen. Wie ein ranghoher Sicherheitsvertreter in der Regionalhauptstadt Maiduguri am Sonntag mitteilte, gelang 63 von insgesamt 68 Geiseln am Freitagabend die Flucht. Weder von Seiten der Regierung noch des Militärs gab es zunächst eine Bestätigung für die Informationen.

