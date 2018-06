Lausanne (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Oslo (Norwegen), Almaty (Kasachstan) und Peking (China) als offizielle Bewerberstädte ("Candidate Cities") für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 benannt. Das gab die IOC-Exekutive unter Leitung von IOC-Präsident Thomas Bach am Montag auf ihrer Sitzung in Lausanne bekannt. Vergeben werden die Spiele im Rahmen der IOC-Session am 31. Juli 2015 in Kuala Lumpur.

"Wir sind glücklich, dass wir drei so vielseitge Bewerbungen haben. Das ist auch das, was wir mit der Debatte um die Agenda 2020 im IOC anstoßen wollten", sagte Bach in einem ersten Statement und stellte klar: "Wir haben nun eine gute Wahl. Egal, in welcher der drei Städte die Winterspiele 2022 stattfinden, es werden gute Spiele werden."

Der erste deutsche IOC-Präsident ging kurz auf die Strategien der einzelnen Bewerber ein. "Oslo setzt auf die Jugend und das große Erbe, das die Winterspiele 1994 in Lillehammer hinterlassen haben", erklärte der 60-Jährige. Almaty, mit 1,5 Millionen Einwohner die größte Stadt Kasachstans, wolle in Zentralasien ein neues Zenrum für Sport, Tourismus und Kongresse errichten. Peking knüpfe an die Ausrichtung der Sommerspiele 2008 an und plane mit Olympia als Katalysator für China eine neue Wintersport- und Tourismusregion.

Wie das IOC weiter bekannt gab, haben die Kandidaten nun bis zum 7. Januar 2015 Zeit, ihre Bewerbungen auszuarbeiten und notwendige Finanzgarantien der Regierungen einzuholen. Eine IOC-Evaluierungskommission werde im Anschluss (Februar/März) die drei Städte besuchen und ihren Bericht darüber allen IOC-Mitgliedern zur Verfügung stellen (Mai/Juni), ehe Ende Juli 2015 in Kuala Lumpur die Spiele vergeben werden.

Im Vorfeld der Exekutiv-Sitzung hatte der Ruckzug mehrerer Kandidaten für Aufregung gesorgt. Neben München verzichteten Krakau (Polen), Stockholm (Schweden) und die Region Graubünden (Schweiz), weil es für sie nicht genug Unterstützung in der Bevölkerung gab. In der vergangenen Woche zog zudem die ukrainische Stadt Lwiw wegen der politischen Unruhen im Lande zurück und stellte eine neue Bewerbung für 2026 in Aussicht.

SID ni ab