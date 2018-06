Moskau (AFP) Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess gegen zwei russische Oppositionelle mehrjährige Haftstrafen für die Angeklagten gefordert. Die Anklage habe Freiheitsstrafen von jeweils acht Jahren beantragt, erklärte die Anwältin des Chefs der radikalen Linken in Russland, Sergej Udalzow, am Montag via Twitter. Der Verteidiger des mitangeklagten Oppositionsaktivisten Leonid Raswosschajew bestätigte die Angaben.

