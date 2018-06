Gelsenkirchen (dpa) - In die festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie kommt möglicherweise Bewegung. Die Arbeitgeber kündigten vor Beginn der vierten Verhandlungsrunde in Gelsenkirchen ein Angebot an. Inhalte wurden zunächst nicht bekannt. Die Gespräche begannen am frühen Abend. Die IG Metall verlangt für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld und verweist dabei auf eine wieder anziehende Auftragslage. Die Gewerkschaft fordert auch eine Beschäftigungssicherung und Regelungen für die Altersteilzeit.

