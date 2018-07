Algier (dpa) - Ägypten, Algerien und Tunesien wollen gemeinsam einen Vormarsch der Terrormiliz Isis im Nachbarland Libyen verhindern. Wie die algerische Zeitung "Al-Khabar" berichtet, kamen Vertreter von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden an einem unbekannten Ort zusammen, um über die Bedrohung für die Region und eine mögliche Kooperation zu beraten. Dem Bericht zufolge herrschte Einigkeit darüber, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Isis einen Ableger in dem von Unruhen gebeutelten Land gründen werde. In Libyen tummeln sich seit dem Gaddafi-Sturz zahlreiche Milizen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.