Kabul (AFP) Aus der Präsidentenwahl in Afghanistan ist der ehemalige Finanzminister Aschraf Ghani vorläufigen Ergebnissen zufolge als Sieger hervorgegangen. Wie die unabhängige Wahlkommission in Kabul am Montag bekanntgab, stimmten 56,4 Prozent der Wähler für Ghani und 43,5 Prozent für seinen Herausforderer, den früheren Außenminister Abdullah Abdullah. Demnach gaben bei der Stichwahl um das Präsidentenamt am 14. Juni mehr als acht Millionen Menschen ihre Stimme ab. Das waren deutlich mehr als bei der ersten Runde, als rund sechs Millionen Menschen zur Wahl gingen.

