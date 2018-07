Berlin (AFP) Die Bundesregierung besteht darauf, dass an künftigen Treffen der internationalen Kontaktgruppe zum Ukraine-Konflikt auch Separatisten aus dem Südosten des Landes teilnehmen. Es sei bedauerlich, dass bislang nur zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verhandelt worden sei, erklärte eine Regierungssprecherin am Montag in Berlin. "Die Kontaktgruppe arbeitet mit Hochdruck daran, dass Vertreter aus dem Osten auch daran teilnehmen", ergänzte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.