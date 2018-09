Großenhain (dpa) - Ein Kleinflugzeug ist im sächsischen Großenhain bei der Landung verunglückt. Zwei junge Männer seien dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Der Unfall passierte nach einem Rundflug bei einem Flughafenfest. Der 27 Jahre alte Pilot kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 16-jähriger Insasse wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Das historische Holzflugzeug aus dem Jahr 1925 hatte zuvor bereits einige Starts und Landungen hinter sich.

