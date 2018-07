Sydney (AFP) Der Online-Reiseanbieter Expedia will das australische Hotelbuchungs-Portal Wotif.com übernehmen. Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, bietet Expedia umgerechnet 482 Millionen Euro. Der Online-Riese aus den USA will damit seine Präsenz im schnell wachsenden Reisemarkt im Asien-Pazifik-Raum deutlich ausbauen.

