Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt stellt heute sein Konzept für die umstrittene Pkw-Maut vor. Wie vorab bekannt wurde, plant der CSU-Politiker eine Vignette für das gesamte deutsche Straßennetz in Form einer Infrastrukturabgabe. Die Bundesländer meldeten angesichts der neuen Pläne Ansprüche an. Wenn auf Landesstraßen und kommunalen Straßen eine Maut erhoben werde, dann müssten auch die Länder und Kommunen an den Einnahmen beteiligt werden, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer der "Welt".

