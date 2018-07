Hanoi (AFP) Ein Militärhubschrauber ist in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi während einer Fallschirmübung abgestürzt. Die Maschine vom Typ MI-171, ein russisches Fabrikat, verunglückte am frühen Morgen im Bezirk Thach That, wie aus Militärkreisen verlautete. An Bord des Hubschraubers seien "mehrere Menschen" gewesen.

