Freiburg (dpa) - Ein heftiges Unwetter hat im Südwesten Deutschlands die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Allein in Wiesbaden war die Feuerwehr etwa 300 Mal im Einsatz. Der Sturm deckte innerhalb von Minuten Dächer ab und entwurzelte Bäume, wie die Feuerwehr mitteilte. In Mainz stürzten im Binnenhafen einige Hochseecontainer auf die Straße und beschädigten Stromleitungen. Auch in Baden-Württemberg waren wie etwa in Freiburg zahlreiche Straßen überflutet, mehrere Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. Am Stuttgarter Flughafen gab es am Abend einige Verspätungen und Streichungen von Flügen.

