Berlin (SID) - Der Termin für eine Urteilsverkündung im Falle der des Dopings überführten Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle ist weiterhin offen. Wie der Weltverband IBU am Montag auf SID-Anfrage mitteilte, wird aktuell auf den Beschluss eines unabhängigen Anhörungs-Gremiums ("Hearing Panel") gewartet, "dessen Entscheidungsfindung wir nicht beeinflussen können und dürfen", hieß es. Auch die IBU könne deswegen momentan nur warten.

Bereits vor dreieinhalb Monaten hatte es vor dem Gremium in Salzburg eine Anhörung der zweimaligen Langlauf-Olympiasiegerin gegeben. Die 33 Jahre alte Sachenbacher-Stehle hatte sich am Sonntag erstmals wieder in der Öffentlichkeit geäußert und die lange Dauer des Verfahrens kritisiert. "Da die Anhörung bereits Ende März stattfand und ich die Chance bekam, mich dort zu erklären, ist es für mich doch sehr verwunderlich, dass die Entscheidung bis heute noch nicht gefallen ist", sagte sie der Allgäuer Zeitung.

Die Biathlon-Umsteigerin war bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi im Februar positiv auf das verbotene Stimulans Methylhexanamin getestet worden. Sie hatte eingeräumt, dass sie ein Nahrungsergänzungsmittel vor der Einnahme nicht von offiziellen Stellen hatte kontrollieren lassen. Erst nach einer Verkündung des Urteils wolle sie sich zu den Geschehnissen äußern und ihre Sicht der Dinge darlegen. Sachenbacher-Stehle bleibt von der IBU weiterhin vorläufig gesperrt.