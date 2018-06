New York (AFP) Angesichts einer drohenden Zahlungsunfähigkeit hat Argentinien Gespräche mit den USA geführt. Eine Regierungsdelegation unter Leitung von Wirtschaftsminister Axel Kicillof traf sich am Montag in New York mit dem in dem Schuldenstreit mit zwei Hedgefonds bestellten Schlichter Daniel Pollack, ohne jedoch einen Durchbruch in dem Streit zu erzielen. In dem Gespräch habe Kicillof deutlich gemacht, dass Argentinien die Forderung einer Tilgung in Milliardenhöhe bis Ende des Monats nicht erfüllen könne, teilte das Wirtschaftsministerium in Buenos Aires mit. Kicillof habe zugleich die Dialogbereitschaft Argentiniens bekräftigt.

