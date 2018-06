Dubai (AFP) Das Königreich Bahrain hat einen ranghohen Vertreter des US-Außenministeriums wegen eines Treffens mit Vertretern der Opposition zur Persona non grata erklärt. Der für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit zuständige Abteilungsleiter Tom Malinowski habe sich in die "internen Angelegenheiten" des Landes eingemischt, teilte das Außenministerium des Golfstaats am Dienstag mit. Malinowski sei nicht länger willkommen und solle Bahrain "unverzüglich" verlassen.

