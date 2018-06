New York (dpa) - Vor dem Auftakt der Berichtssaison haben sich die Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,69 Prozent schwächer bei 16 906,62 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich sogar unter 16 900 Punkte zurückgefallen war. Der Euro hat seine moderaten Gewinne im New Yorker Handel gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im US-Handel bei 1,3611 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs noch auf 1,3589 Dollar festgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.