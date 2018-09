Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat in der Debatte um die deutschen Maut-Pläne ihre rote Linie verteidigt. "Wir werden nie irgendeine Art von Diskriminierung akzeptieren", sagte die Sprecherin von Verkehrskommissar Siim Kallas am Dienstag in Brüssel mit Blick auf die Pläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Diskriminierung heißt, dass manche Menschen benachteiligt werden - in diesem Fall wären es möglicherweise die ausländischen Autofahrer.

