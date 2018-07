Saarbrücken (AFP) Der saarländische Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) durfte auf einer Schulveranstaltung das Gedankengut der rechtsextremen NPD als "Mob", der aus den Köpfen krieche, bezeichnen. Der saarländische Verfassungsgerichtshof wies in einer am Dienstag in Saarbrücken verkündeten Entscheidung einen Antrag der NPD zurück, die Commerçons Äußerung als verfassungswidrig gewertet sehen wollte.

