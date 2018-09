Berlin (AFP) Die deutschen Zeitungsverleger wollen beim Mindestlohn eine längerfristige Entlastung erreichen. Die Regelung, wonach Zeitungsausträgern der Lohn von 8,50 pro Stunde nach einer Übergangszeit von zwei Jahren zusteht, greife zu kurz, erklärte der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dietmar Wolff, am Dienstag in Berlin. Das Gesetz müsse daher "spätestens in zwei Jahren nachgebessert werden". Der Verband verwies auf die "dauerhaften Mehrbelastungen für die Verlage".

