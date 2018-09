Berlin (AFP) Der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel Ende Mai hat auch die deutschen Sicherheitsbehörden alarmiert. Vier Menschen erschoss der französisch-algerische Islamist Mehdi Nemmouche, der sich in Syrien einer islamistischen Gruppe angeschlossen hatte. Der 29-Jährige gilt als vermutlich erster Syrien-Rückkehrer, der in Europa einen Anschlag beging. Auch mehr als 300 Deutsche aus dem Umfeld salafistisch-dschihadistischer Gruppen sind bereits nach Syrien gereist.

