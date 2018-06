New York (AFP) Der Commerzbank stehen wegen Verstößen gegen US-Finanzsanktionen hohe Strafzahlungen bevor. Weil sie von den USA aus Geschäfte mit Unternehmen in Ländern wie etwa dem Iran oder dem Sudan getätigt haben soll, die Washington auf seiner Sanktionsliste führt, drohten dem deutschen Bankhaus Strafzahlungen über mindestens 500 Millionen US-Dollar (368 Millionen Euro), berichtete die "New York Times" am Montagabend (Ortszeit) auf ihrer Internetseite. Sie berief sich dabei auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Dem Bericht zufolge könnten die Verhandlungen schon bald abgeschlossen sein. Mit der Bezahlung einer ausgehandelten Summe könnte der Fall dann ad acta gelegt werden.

