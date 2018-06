Karlsruhe (AFP) Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Verhandlung zur Erbschaftssteuer begonnen. Das Gericht muss prüfen, ob die 2009 eingeführten Vergünstigungen für Unternehmen so weitreichend sind, dass eine gerechte und gleichmäßige Besteuerung nicht mehr gewährleistet ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hatte die Verfassungsrichter 2012 angerufen. Es meint, dass die Vergünstigungen die Steuer insgesamt in Frage stellen.

