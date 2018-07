Karlsruhe (AFP) Grau ist alle Theorie - und grau ist daher auch der Raum, in dem sich das Bundesverfassungsgericht bei der Prüfung der Erbschafts- und Schenkungssteuer bewegt. Bei ihrer Verhandlung am Dienstag bekamen die Karlsruher Richter wenig Handfestes geboten, das ihnen bei der Einschätzung helfen könnte. Entscheiden müssen sie trotzdem: Sind die steuerlichen "Verschonungsregelungen" für Betriebsvermögen so großzügig, dass sich letztlich jeder gut beratene Steuerschuldner bei Erbschaften und Schenkungen faktisch seiner Steuerschuld entziehen kann?

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.