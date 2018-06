Nürnberg (AFP) In Frankfurt am Main und Leipzig leben Geringverdiener und Bezieher höherer Einkommen am stärksten voneinander getrennt. Auf eine ähnlich strikte Trennung zwischen den Einkommensklassen kämen unter den deutschen Großstädten nur noch Berlin und Hamburg, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Die größte Durchmischung unter den Einkommensklassen gebe es in Stuttgart, München und Essen.

