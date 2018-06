Berlin (AFP) In der Geheimdienstaffäre um das Ausspähen des NSA-Untersuchungsausschusses durch die USA sind in Deutschland Forderungen nach einem Gipfeltreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama laut geworden. Der CSU-Innenexperte Michael Frieser verlangte nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Dienstag mit Blick auf Merkel und Obama ein "Spitzentreffen der Verantwortlichen". "Obama sollte schleunigst in den Flieger steigen", sagte auch Linken-Parteichefin Katja Kipping der "Bild".

