Silverstone (SID) - In Abwesenheit seines Stallrivalen Lewis Hamilton hat Mercedes-Pilot Nico Rosberg (Wiesbaden) zum Auftakt der dritten offiziellen Formel-1-Tests der Saison die Bestzeit verpasst. Der WM-Spitzenreiter fuhr am Dienstag in Silverstone die drittbeste Zeit (1:35,573 Minuten) und war damit mehr als drei Zehntel langsamer als Felipe Massa (Brasilien/1:35,242) im Williams. Auf Platz zwei schob sich Daniel Ricciardo (Australien/1:35,248) im Red Bull, Sauber-Pilot Adrian Sutil (Gräfelfing/1:35,674) wurde Vierter.

"Das war heute ein guter Tag. Wir haben eine Menge gelernt. Wir werden diese Informationen im nächsten Rennen nutzen können", sagte Rosberg: "Jetzt freue ich mich darauf, mit unserem überlegenen Silberpfeil nach Deutschland zu reisen und in Hockenheim anzutreten." Ebenso wie Hamilton (England) geht auch Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) im anderen Red Bull erst am Mittwoch auf die Strecke.

Dann wird Reifen-Hersteller Pirelli mit dem Lotus-Team auch seine neuen 18-Zoll-Prototypen testen, die frühestens ab 2016 eingeführt werden sollen. Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen lässt die Tests in England derweil entgegen der ursprünglichen Planungen aus. Nach seinem heftigen Unfall beim Grand Prix am vergangenen Sonntag soll der Finne seinen schmerzenden Knöchel schonen.