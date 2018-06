Grenoble (AFP) Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Verschwinden eines Bergsteigers am Mont-Blanc-Massiv in den französischen Alpen ist die Leiche des Mannes gefunden worden. Bergsteiger entdeckten die Leiche am Talèfre-Gletscher nahe einer Berghütte auf rund 2700 Metern Höhe, wie die Bergwacht von Chamonix am Dienstag mitteilte. Der 23-jährige Patrice Hyvert hatte im März 1982 versucht, alleine den 4122 Meter hohen Gipfel l'Aiguille Verte zu besteigen und war dabei verunglückt. Wegen schlechten Wetters konnte die Bergwacht damals tagelang nicht die Unglücksstelle erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.