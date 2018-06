Peking (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet ein schwieriges Spiel der deutschen Mannschaft im Halbfinale der Fußball-WM gegen Brasilien. "Das wird nicht ganz einfach", sagte die CDU-Politikerin vor Studierenden in der Pekinger Tsinghua-Universität. Die meisten Zuschauer im Stadion in Brasilien würden vermutlich nicht die deutsche Mannschaft anfeuern. Sie müsse ihr Flugzeug erreichen, damit sie das Spiel rechtzeitig in Deutschland im Fernsehen schauen könne, sagte sie zum Abschluss ihres China-Besuches.

