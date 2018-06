Berlin (dpa) - Nach Meinung von Joachim Löw geht Brasilien als Favorit in das Halbfinale der Fußball-WM. Brasilien spiele mit 200 Millionen Brasilianern im Rücken. Da stecke viel Energie dahinter. Das sagte der Bundestrainer vor dem Duell des DFB-Teams gegen den Gastgeber in Belo Horizonte. Obwohl der Seleção zwei Stammspieler fehlen, bleibe die DFB-Elf nur Außenseiter: Man solle jetzt nicht denken, dass der Ausfall von Neymar und Thiago Silva ein Nachteil für Brasilien sein werde, so Löw. Trotz der Außenseiterrolle sieht Löw aber gute Chancen auf den Einzug seines Teams ins WM-Finale.

