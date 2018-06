Buenos Aires (SID) - Diego Maradona hat seine tiefe Betroffenheit über den Tod des argentinisch-spanischen Fußball-Stars Alfredo Di Stefano ausgedrückt. "Die ganze Fußballwelt muss weinen, denn ein wirklich Großer ist gestorben", sagte der argentinische Weltmeister von 1986 im TV-Sender Telesur: "Für mich war Di Stefano wie ein Lehrer, er hat mir viel beigebracht. Er war nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch - ein Phänomen."

Dazu berichtete Maradona von einem gemeinsamen Abendessen mit Di Stefano in Spanien. Als dieser das Restaurant betreten habe, "sind alle aufgestanden und haben applaudiert", sagte Maradona: "Und er sagte zu mir: 'Weiter, weiter, beeil dich', weil er diese Situationen nicht mochte."

Di Stefano, der erst am Freitag seinen 88. Geburtstag gefeiert hatte, war der größte Star der 50er-Jahre. Als Torjäger führte er Real Madrid zwischen 1956 und 1960 zu fünf Titeln in Folge im Europapokal der Landesmeister. Di Stefano starb am Montagnachmittag in Madrid an den Folgen eines am Samstag erlittenen Herzinfarkts.