Berlin (SID) - Fast wäre das "Rudelgucken" in Deutschlands größter Public-Viewing-Zone ins Wasser gefallen - doch dann durften die hartgesottenen Fußball-Fans das WM-Halbfinale am Dienstag doch auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor verfolgen.

Um 17.30 Uhr öffneten die Veranstalter wieder ihre Pforten, nachdem ein Unwetter mit Dauerregen, Blitz und Donner am Nachmittag für die zwischenzeitliche Schließung gesorgt hatte. "So langsam füllt es sich, nur leider regnet es schon wieder, was natürlich schade ist", sagte Fanmeilen-Sprecherin Anja Marx dem SID eine Stunde vor dem Spielbeginn.

Gegen 16.00 Uhr hatte es in Berlin-Mitte wie aus Eimern geschüttet, ein heftiger Wind peitschte durch den Tiergarten. Donner und Blitz trieben die Fans in die umliegenden Kneipen, die sich wiederum über guten Umsatz freuen konnten. Marx gab sich zuversichtlich, dass sich die Verlängerung des Areals vor den Halbfinals um 500 Meter auf insgesamt 1500 Meter noch bezahlt machen würde.

Auch beim Sofa-Gucken im Stadion von Fußball-Zweitligist Union Berlin ließ man sich wenige Stunden vor dem Anpfiff durch das Unwetter die Laune nicht verderben. "Unsere Gäste sind hart im Nehmen. Das haben sie während der WM schon ein paar Mal bewiesen. Sie bleiben mit Regenschirmen und Caps auf ihren Sofas sitzen und machen es sich irgendwie gemütlich", sagte Sprecherin Frances Schoedl von der veranstaltenden Agentur marcsfirma.

Auf insgesamt 750 mitgebrachten Sofas verfolgten bislang bis zu 3000 Fans im Innenraum des Stadions die WM-Spiele auf einer Großleinwand. Sollte es weiterhin so stark regnen, wollten die Veranstalter die Sofas unter freie Tribünen schieben.

Im Westen führte der Dauerregen seit den Morgenstunden zu zahlreichen Absagen am Nachmittag. Unter anderem in Bochum, Mönchengladbach, Bottrop und Oberhausen fielen die geplanten Veranstaltungen unter freiem Himmel ins Wasser.