Warendorf (dpa) - In der Affäre um einen Spion beim BND hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die USA zur Zusammenarbeit aufgefordert. Sie erwarte, dass die Vereinigten Staaten nicht nur einräumten, was geschehen sei, sondern konstruktiv mit Deutschland zusammenarbeiteten, dass so etwas nicht wieder geschehe, sagte von der Leyen. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Spions beim BND untersucht die Bundesanwaltschaft 218 Dokumente, die der Verdächtige an US-Geheimdienste weitergegeben haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.