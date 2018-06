Nürnberg (dpa) - In Berlin leben Geringverdiener meist unter sich, in München verteilen sie sich eher auf verschiedene Stadtteile. Das geht aus einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Danach leben die jeweiligen Einkommensgruppen in Frankfurt, Leipzig, Berlin und Hamburg am stärksten als Nachbarn beieinander. Anders ist es in München, Stuttgart und Essen. Hier leben Menschen mit unterschiedlich hohen Löhnen eher gemeinsam in einem Stadtteil zusammen, so die Bilanz der Forscher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.