London (AFP) Mit ersten grauen Strähnen und einer neuen Narbe auf der Wange ist Harry Potter zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder aufgetaucht - in einer Kurzgeschichte seiner Schöpferin J.K. Rowling. In der auf der Website Pottermore veröffentlichten Story kommen Harry Potter und seine Freunde für den "Quidditch-Cup" zusammen - eine Anspielung auf die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien.

