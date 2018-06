Bagdad (AFP) Das irakische Parlament zieht nach übereinstimmenden Angaben eine wichtige Sitzung vor, bei der nun am Sonntag ein neuer Parlamentspräsident gewählt werden soll. Der zuvor festgelegte Termin am 12. August werde um einen Monat nach vorne verlegt, teilte das Interimspräsidium am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die britische Botschaft im Irak und der UN-Sondergesandte Nickolai Mladenow bestätigten die Änderung.

