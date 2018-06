Teheran (AFP) Irans geistliches Oberhaupt, Ayatollah Ali Chamenei, lehnt die vom Westen geforderte Verringerung der Zahl seiner Zentrifugen zur Urananreicherung ab. Der Iran benötige letztendlich 190.000 Zentrifugen, sagte Chamenei laut seiner Internetseite am Montagabend in einer Rede. Bei den Atomverhandlungen wolle der Westen aber durchsetzen, dass sich Teheran mit 10.000 Zentrifugen zufrieden gebe. Zwar brauche der Iran die 190.000 Zentrifugen "vielleicht nicht heute", sagte der Geistliche, der in der Atompolitik das letzte Wort hat. In einigen Jahren sei diese Zahl aber unbedingt notwendig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.