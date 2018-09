Tel Aviv (dpa) - Bei einer israelischen Offensive im Gazastreifen und einem Angriff militanter Palästinenser in Israel sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Mehr als 100 Menschen wurden innerhalb weniger Stunden verletzt. Die israelischen Luftschläge gelten als möglicher Auftakt eines neuen Gaza-Kriegs. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte die Konfliktparteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf. In Tel Aviv heulten am Abend die Sirenen. Der erste Beschuss der Stadt seit zwei Jahren wurde von der Raketenabwehr abgefangen.

