Kabul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter der Taliban hat in der ostafghanischen Provinz Parwan 16 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter vier tschechische Soldaten der internationalen Schutztruppe Isaf. Der Attentäter griff die tschechischen Soldaten im Distrikt Bagram an, als sie eine Klinik in der Gegend besuchten. Bei den anderen Opfern handele es sich um zehn Zivilisten und zwei Polizisten, sagte ein Sprecher der Provinzregierung. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.